Chi allena la Sampdoria contro la Juventus: in panchina la coppia Tufano-Palombo

La Sampdoria non vince dallo scorso dicembre, quando in Coppa Italia ha battuto il Torino guadagnando l'accesso agli ottavi di finale: un mese più tardi in casa blucerchiata sono cambiate molte cose.

Negli scorsi giorni, dopo la sconfitta proprio contro il Torino, ma in campionato, è stato esonerato Roberto D'Aversa, poche ore prima del match di Coppa contro la Juventus.

Nonostante sia stato già scelto il successore, manca ancora l'ufficialità: chi andrà, quindi, in panchina contro la formazione di Massimiliano Allegri?

JUVENTUS-SAMPDORIA: CHI ANDRÀ IN PANCHINA

La Sampdoria ha praticamente raggiunto l'accordo per la nomina di Marco Giampaolo come nuovo allenatore blucerchiato: l'ex Torino e Milan ha già allenato la Samp tra il 2016 e il 2019, ottenendo ottimi risultati. Tra questi anche il doppio successo del Derby di Genova contro il Genoa nel 2016/17: storico, tra l'altro, perché non accadeva dal campionato 1959/60.

Per Giampaolo manca ancora l'ufficialità: la Sampdoria è stata attualmente affidata a Felice Tufano, allenatore della Primavera blucerchiata, che ha già diretto i primi allenamenti e che guiderà i blucerchiati in Coppa Italia contro la Juventus. Accanto a lui ci sarà anche Angelo Palombo, ex capitano della Samp e collaboratore tecnico.