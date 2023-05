L'Inter monitora Balogun: il bomber del Reims piace per il dopo Correa

I nerazzurri sarebbero interessati all'attaccante dell'Arsenal che quest'anno ha brillato in Francia con il Reims segnando 20 goal in Ligue 1.

In attesa di chiudere la stagione con l'attesissimo appuntamento della finale di Champions League contro il Manchester City, in casa Inter si lavora già in ottica futura con un occhio molto vigile alla prossima sessione di calciomercato.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' tra le prerogative nerazzurre in sede di trattativa c'è quella di regalare a Simone Inzaghi un nuovo tassello per il reparto offensivo che, verosimilmente andrà a colmare lo slot liberato da Joaquin Correa, ormai al passo d'addio.

Il profilo individuato dagli uomini di mercato meneghini è quello di Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell'Arsenal ma reduce da una stagione in prestito in Ligue 1 con la maglia del Reims.

Sul palcoscenico della massima serie francese, il calciatore statunitense ha messo a referto 20 goal in 36 apparizioni ufficiali. Numeri importantissimi che, conseguentemente, finiranno per farne lievitare il prezzo. Sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', la richiesta dei Gunners sarebbe da quantificare attorno ai 40 milioni di euro.

Il gradimento dell'Inter nei confronti del calciatore è certificato, ma il prezzo fissato dai londinesi rischia inevitabilmente di mettere già in salita l'eventuale operazione.

CHI E' FOLARIN BALOGUN

Folarin Balogun è nato nel 2001 a New York, ma è cresciuto in quel di Londra entrando a far parte a soli dieci anni del settore giovanile dell'Arsenal.

Con i Gunners completa la proverbiale trafila prima di affacciarsi in prima squadra nel 2020, quando il 29 ottobre esordisce in Europa League nel match giocato contro il Dundalk. E sempre nel contesto della competizione europea ha anche trovato i suoi primi due goal da professionista: uno al Molde e uno proprio al Dundalk, ma nella gara di ritorno.

Nella stagione 2021/22 è invece arrivato il debutto ufficiale in Premier League prima che il club guidato da Arteta decidesse di girarlo in prestito al Middlesbrough per fare esperienza e per totalizzare un minutaggio sicuramente maggiore nel contesto della Championship inglese.

In sei mesi Balogun è sceso in campo in 23 occasioni, segnando tre goal. Poi in estate è maturato il rientro alla casa madre londinese. Un ritorno alla base ovviamente temporaneo perché l'Arsenal ha nuovamente ceduto il suo giovane attaccante, questa volta al Reims ma sempre con la formula del prestito.

Una mossa semplicemente vincente. Al primo piano del calcio transalpino, infatti, Balogun è letteralmente esploso segnando la bellezza di 20 goal al suo primo anno in Ligue 1, concedendosi anche il lusso di segnare al PSG, al Monaco e al Marsiglia, ovvero le grandi per tradizione del calcio francese, oltre alla tripletta contro il Lorient.

Numeri che, a questo punto, lo rendono uno dei profili più appetibili in vista della prossima sessione di mercato. Il suo futuro all'Arsenal è ovviamente tutto da decifrare vista la spietata concorrenza di Gabriel Jesus e Nketiah nel reparto avanzato. Il suo domani calcistico potrebbe dunque essere lontano da Londra e la sensazione è che le pretendenti possano bussare molto presto alla sua porta. Inter compresa.