Cherubini e il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Nessun segnale su una cessione"

Insieme ad Andrea Agnelli e all'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, in sala stampa la Juventus ha alzato il sipario anche sul nuovo direttore sportivo Federico Cherubini.

L'erede di Fabio Paratici, fresco di approdo al Tottenham, in conferenza ha fatto subito chiarezza sulle voci legate al futuro di Cristiano Ronaldo.

"I segnali di club e giocatore non vanno in direzione di una cessione. Io non ho la sfera di cristallo: ad oggi la situazione è questa e siamo contenti che faccia parte della nostra squadra".

La linea di Cherubini, tracciata in sinergia con la Juve, è chiara.

"Dedizione e cultura del lavoro per raggiungere il risultato, se arriva anche il bel gioco meglio. Veniamo da anni di investimenti importanti, che ci portano attualmente ad avere una rosa competiitva. Potremmo anche non fare operazioni di mercato e questo lo pensa anche il nostro allenatore. Cogliendo qualche opportunità si può migliorare qualcosa, ma non è detto che ciò avvenga. C'è stato un forte ringiovanimento negli ultimi due anni, esistono grandi margini di crescita. Saremo attivi e vigili per cogliere ogni opportunità".

"Con Allegri ci siamo confrontati e abbiamo condiviso molte strategie di costruzione della squadra. Ha voglia di guidare la squadra, poi c’è grande sintonia e confronto sulle strategie del club. Non c’è bisogno di una nuova versione del suo profilo, si continuerà sulla scia di quanto fatto in passato e la conoscenza da anni tra me e lui è un aspetto positivo".