Il Chelsea si fa avanti per Zakaria: accordo con la Juventus per il prestito

Il centrocampista svizzero, arrivato a gennaio, lascia Torino dopo pochi mesi per trasferirsi al Chelsea in prestito con diritto di riscatto.

Non solo Arthur al Liverpool: le porte della Juventus, per il mercato in uscita, hanno riservato un'altra sorpresa sempre a centrocampo.

Nelle ultime ore il Chelsea si è fatto avanti per Denis Zakaria: il centrocampista arrivato a gennaio dal Borussia M'Gladbach è finito sul taccuino dei Blues, che hanno avviato e chiuso la trattativa con i bianconeri.

La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 28-30 milioni di euro, formalizzata con una proposta ufficiale alla Juve per consegnare a Thomas Tuchel un rinforzo nella linea mediana. Il Chelsea pagherà per intero l'ingaggio dello svizzero.

L'ex Young Boys e Servette ha disputato fin qui 2 gare stagionali con i bianconeri in Serie A, contro Sassuolo e Roma: in totale, dal suo arrivo, 15 partite e la rete contro il Verona, all'esordio a febbraio.

Diversi i problemi che lo hanno tenuto lontano dal campo, impedendo a Massimiliano Allegri di schierarlo con continuità e non è detto che il suo destino sia in bianconero.

Il centrocampista sta sostenendo le visite mediche in Italia, poi firmerà col Chelsea. C'è tempo fino alla mezzanotte italiana, orario in cui chiuderà il calciomercato estivo in Inghilterra.