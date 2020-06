Colpaccio del Chelsea: ufficiale Werner, al Lipsia 53 milioni

Timo Werner al dalla prossima stagione. Ciò che sembrava un rumors e che ha preso quota col passare dei giorni, si è trasformato in un annuncio ufficiale.

Il vede partire il suo bomber destinazione Londra, per sposare il progetto dei Blues che per assicurarsi Werner hanno sborsato 53 milioni di euro.

We have some @TimoWerner news for you! 👀

Il bomber tedesco, come recita il comunicato del Chelsea, si unirà ai suoi nuovi compagni da luglio dopo aver effettuato le visite mediche di rito.

"Sono felice di aver firmato per il Chelsea, è un orgoglio per me entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia e i tifosi per i quattro anni fantastici. Sarà per sempre nel mio cuore".

"Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per aggregarmi ai miei nuovi compagni di squadra, al mio nuovo allenatore e ovviamente conoscere i tifosi del Chelsea. Davanti a noi abbiamo un grande futuro di successi insieme".