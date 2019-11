Dall'Inghilterra: Chelsea su Milinkovic-Savic, pronta l'offerta per la Lazio

Il Chelsea punta Milinkovic-Savic. I Blues potrebbero fare un tentativo a gennaio, qualora fosse loro revocato lo stop sul mercato.

Il ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic uno dei suoi grandi obiettivi per rafforzare il reparto di centrocampo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato dal Mirror, il club londinese è pronto a preparare un’offerta da circa 80 milioni di euro, con la quale spera di poter convincere la a cedere il suo gioiello.

Come è noto, lo scorso febbraio la commissione disciplinare della FIFA ha imposto alla società di Roman Abramovich il divieto di tesserare giocatori per due finestre di mercato, a seguito di violazioni relative ai trasferimenti ed alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni, ma i dirigenti del club sono fiduciosi del fatto che il divieto verrà ridotto ad una sola finestra il prossimo 20 novembre in sede di appello.

EXCLUSIVE: Chelsea make £70m Sergej Milinkovic-Savic No.1 target if transfer ban is lifted https://t.co/CtjGXWQ15k pic.twitter.com/GrFIWi03dC — Mirror Football (@MirrorFootball) November 9, 2019

Non avendo acquistato giocatori nel corso della finestra estiva di calciomercato, qualora la sanzione fosse realmente ridotta, il Chelsea potrebbe tornare a muoversi in entrata già a gennaio, cosa che gli consentirebbe di tentare l’assalto a Milinkovic-Savic.

Il Chelsea, a causa del divieto di prelevare giocatori, è ripartito da una rosa molto giovane che è stata affidata a Lampard e, nonostante i risultati siano sin qui stati estremamente positivi, la volontà di Abramovich sarebbe quella di intervenire quanto prima e di sborsare anche cifre importanti pur di rafforzare ulteriormente la squadra.

Milinkovic-Savic viene visto come l’uomo ideale da inserire nello scacchiere dei Blues e, qualora l’appello non dovesse dare i frutti sperati, facendo svanire la possibilità di arrivare al giocatore a gennaio, un tentativo importante potrebbe comunque essere solo rimandato alla prossima estate.