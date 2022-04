Profondo Chelsea: sette goal in quattro giorni tra Premier e Champions League

Il Chelsea di Tuchel non c'è più. O almeno per il momento sembra essere un lontano ricordo. La squadra inglese vive una crisi profonda, che si ripercuote in maniera evidente sui risultati in campo.

La sintesi di questo periodo nero dei Blues è sublimata negli ultimi due risultati ottenuti di fronte al proprio pubblico tra Premier e Champions League.

La gara immediatamente precedente all'impegno di coppa infrasettimanale era stata un disastro per il Chelsea, travolto 4-1 dal Brentford.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma in Champions le cose non sono andate certo meglio: 3-1 per il Real Madrid, che da Stamford Bridge esce con in tasca tre quarti di qualificazione.

Lo stesso Tuchel nutre poche speranze di poter ribaltare un verdetto che sembra già scritto alla fine della gara d'andata.

"Perché è già finita? Dobbiamo ritrovare il nostro livello, che non so dove sia finito dalla pausa per le nazionali. Il primo tempo è stata la ripetizione del secondo contro il Brentford in un quarto di finale contro il Real Madrid. Non puoi aspettarti un risultato diverso con questo tipo di prestazione".