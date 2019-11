Chelsea, Pedro messo ai margini da Lampard: il Fenerbahce ci crede

Dopo essere stato un uomo chiave con Conte e con Sarri, Pedro è ormai ai margini del progetto di Lampard e potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio.

Il progetto 'verde' portato avanti da Lampard sulla panchina del ha relegato ai margini diversi giocatori di grande caratura: oltre a Giroud, che ha suscitato l'interesse dell' , un'altro escluso di lusso è Pedro. L'ex attaccante del a Londra è considerato ormai con le valige in mano.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Le squadre interessate al 'canterano' sono molte, ma quella che guarda alla sua situazione con maggiore attezione è il . Come riporta il giornale turco 'Tavkim', i 'Canarini Gialli' vorrebbero acquistare Pedro a giugno quando andrà in scadenza con il Chelsea, ma non è escluso un possibile assalto dei turchi già per il mercato di gennaio.

Pedrito può vantare nel suo palmares un primato davvero prezioso: con la vittoria dell' dell'anno scorso, infatti, lo spagnolo può dire di aver conquistato tutti i principali trofei del calcio mondiale. Inoltre sia sotto la gestione di Conte che sotto quella di Sarri Pedro si era ritagliato un ruolo da protagonista e da uomo chiave, ma a pochi mesi di distanza dal goal in finale di EL contro l' la sua situazione al Chelsea si è ribaltata completamente e ora sembra giunta al termine.