Chelsea pazzo di Emerson: via alle trattative per il rinnovo di contratto

Protagonista di un grande avvio di stagione, sia al Chelsea che con l'Italia, Emerson Palmieri può rinnovare il contratto: l'attuale scade nel 2022.

Due pareggi, una vittoria e un tremendo ko per 4-0 col . No, non è un grande inizio di stagione per il , ringiovanito e ridimensionato anche a causa del blocco al mercato in entrata. Ma un elemento si sta contraddistinguendo in un momento così complicato: Emerson Palmieri.

Titolare indiscusso di Lampard, tanto da aver definitivamente sopravanzato Marcos Alonso, Emerson si è conquistato il posto anche nell' , brillando nel 3-1 azzurro in Armenia. E ora il Chelsea è pronto a premiarlo: come appreso da Goal, il club è pronto a proporre il rinnovo al terzino italo-brasiliano.

L'attuale contratto di Emerson, arrivato dalla nel gennaio del 2018, scade nel giugno del 2022, e dunque il Chelsea non dovrebbe avere particolari ansie. Eppure i Blues non vogliono farsi trovare impreparati e hanno iniziato le trattative per il rinnovo con l'agente dell'ex giallorosso.

Lo stesso Emerson, del resto, al termine della gara tra Armenia e Italia non ha fatto mistero di vivere i mesi più esaltanti di sempre, almeno dal punto di vista calcistico.

"Penso che sia il periodo migliore della mia carriera. Sono molto contento al Chelsea, proprio come lo ero la scorsa stagione, ma ovviamente un giocatore è sempre più felice quando gioca regolarmente".

Emerson dovrebbe partire dal primo minuto anche questa sera, inaltra tappa per l'Italia verso una qualificazione ormai scontata agli Europei del prossimo anno. Poi sarà tempo di tornare al Chelsea. E, forse, di mettere nero su bianco al nuovo contratto che il club londinese vuole fargli sottoscrivere.