Chelsea-Manchester United: diretta streaming gratis

Chelsea e Manchester United si sfidano negli ottavi di finale di FA Cup: scopri come vedere la diretta streaming gratis.

Dentro o fuori per Chelsea e Manchester United, che si affrontano in gara secca nella sfida più attesa degli ottavi di finale di FA Cup.

Segui live e in esclusiva Chelsea-Manchester United su DAZN

Maurizio Sarri si gioca il futuro, mentre Ole Gunnar Solskjaer è in cerca di conferme dopo la prima sconfitta rimediata in Champions League. Si tratta di una finale anticipata, anche perché ci si gioca tutto in 90 minuti: in caso di parità si andrà infatti al replay a campi invertiti.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED DIRETTA STREAMING

La FA Cup è un esclusiva DAZN e Chelsea-Manchester United sarà visibile in diretta streaming gratis. Si potrà assistere alla partita su diversi dispositivi, come pc, tablet, smartphone e smart tv compatibili. Oppure tramite un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

Potrete vedere la diretta streaming gratis di Chelsea-Manchester United attivando il mese gratuito su DAZN. Dopo il primo mese, il costo mensile dell'abbonamento a DAZN sarà di 9.99 euro.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED DATA E ORARIO

Chelsea-Manchester United si disputerà lunedì 18 febbraio alle ore 20.30, allo Stamford Bridge di Londra. In caso di parità si andrà al replay e non ci saranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.