Chelsea-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Juventus Women

Data: 8 dicembre 2021

8 dicembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Gara decisiva per le Juventus Women che in Champions League affrontano il Chelsea per il quinto turno del Gruppo A.

Le Blues sono in testa con 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pari: nell'ultimo turno successo per 1-0 sul Servette, grazie alla rete di Kerr.

Le bianconere di Montemurro inseguono a 7 punti, conquistati con 2 vittorie e 1 pareggio: l'unica sconfitta proprio contro il Chelsea.

All'andata, infatti, le Blues si sono imposte per 1-2 all'Allianz Stadium con i goal di Cuthbert e Harder per le inglesi e di Bonansea per la Juventus.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Chelsea-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-JUVENTUS WOMEN

La gara tra Chelsea e Juventus Women, in programma mercoledì 8 dicembre, verrà disputata allo stadio "Kingsmeadow" di Londra. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

DOVE VEDERE CHELSEA-JUVENTUS WOMEN IN TV

La sfida tra Chelsea e Juventus Women verrà trasmessa in diretta TV su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match scaricando l'app dedicata su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne disponga sarà possibile collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation o in alternativa ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

CHELSEA-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Chelsea-Juventus Women sarà visibile in diretta streaming su DAZN: basterà, una volta abbonati, collegarsi al portale effettuando l'accesso tramite pc o notebook, o in alternativa scaricando la relativa app su dispositivi come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-JUVENTUS WOMEN

Hayes potrebbe confermare il 3-4-3 visto in FA Cup contro l'Arsenal con Berger tra i pali, Bright, Carter e Eriksson in difesa. Reiten, Leupolz, Ingle e Cuthbert in mediana alle spalle di Kirby, Kerr e Fleming.

Montemurro con il 4-3-3 con Peyraud-Magnin in porta, Lenzini, Gama, Salvai e Boattin in difesa. A centrocampo Rosucci, Pedersen e Cernoia a supporto di Bonansea, Girelli e Hurtig.

CHELSEA WOMEN (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Reiten, Leupolz, Ingle, Cuthbert; Kirby, Kerr, Fleming. All. Hayes

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.