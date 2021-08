Esordio con goal per Lukaku al Chelsea: rete nel derby e bacio alla maglia

L'attaccante belga ha esordito con un goal all'Arsenal con la maglia del Chelsea: il primo in assoluto con i Blues.

Non c'era certo bisogno di ulteriori conferme: Romelu Lukaku è già da un po' nel momento migliore della sua carriera. Fare goal è il suo mestiere: psicologicamente, però, dopo un'estate caratterizzata dal sorprendente addio all'Inter, non era facile. Ci è riuscito ancora.

Pronti, via: il belga, all'esordio con il Chelsea dopo il suo ritorno ha "timbrato il cartellino" con una rete: tra l'altro, non una qualunque per i Blues, impegnati all'Emirates nel derby contro l'Arsenal. Lukaku ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto.

E' il 15' minuto, palla tagliata dalla destra di James per l'attaccante belga che sottoporta batte Leno: dito sulle labbra a zittire lo stadio e Chelsea in vantaggio. Oltre a essere una rete pesante dal punto di vista simbolico, lo è anche per la carriera stessa di Lukaku.

Quello messo a segno è, infatti, il primo goal con i Blues, nonostante l'esperienza iniziata 10 anni fa e terminata nel 2014, caratterizzata da 15 presenze totali, ma nessuna gioia personale.

E' la prima, al debutto con Tuchel in panchina: è cresciuto molto, è evidente, e ci tiene a dimostrarlo. Dopo il goal prende la maglia e bacia lo stemma del Chelsea: pensa già al futuro.