Colpo Chelsea: accordo con l'Ajax per Ziyech

Accordo verbale tra Ajax e Chelsea per il trasferimento in Inghilterra di Hakim Ziyech: ai 'Lancieri' dovrebbero andare circa 45 milioni di euro.

Scontata la pena del blocco del mercato in entrata, il può pensare tranquillamente ai colpi da effettuare in vista della prossima stagione: a meno di clamorosi ribaltoni, il volto nuovo dei 'Blues' sarà quello di Hakim Ziyech.

Come riportato da 'De Telegraaf', il club inglese avrebbe raggiunto nelle ultime 24 ore un accordo verbale con l' : operazione da circa 45 milioni di euro che dovrebbero finire nelle casse dei 'Lancieri', con il marocchino pronto a trasferirsi in in estate.

Prima, infatti, Ziyech vuole conquistare tutti i trofei per i quali è ancora in corsa con l'Ajax: Eredivisie, Coppa d' ed , competizione in cui i biancorossi sono stati 'retrocessi' dopo il terzo posto nel girone di Champions, dove hanno incontrato proprio i ragazzi allenati da Lampard.

E forse il colpo di fulmine tra i londinesi e Ziyech è scattato durante l'incrocio di 'Stamford Bridge' terminato con un pirotecnico 4-4, in cui l'esterno d'attacco è riuscito nell'impresa di mettere a referto addirittura tre assist.

In passato si era parlato anche di un forte interesse del , mai sfociato in un'ufficialità che, nel caso del Chelsea, potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, se non addirittura giorni.