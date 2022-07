La Juve accoglie 'el Fideo': che numero prenderà Di Maria?

I bianconeri accolgono l'esterno d'attacco argentino che arriva a parametro zero: che numero di maglia indosserà l'ex PSG?

Juventus-Di Maria ci siamo. L'argentino è sbarcato a Torino nella serata di giovedì e questa mattina si è recato al J|Medical per dare il là alla sua nuova avventura in maglia bianconera.

Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto che lo vestirà di bianconero per la stagione 2022/2023, verosimilmente l'ultima su suolo europeo per il ragazzo di Rosario.

Ciò che conta, però, è il presente e la Juventus si appresta a presentarsi ai blocchi di partenza con un elemento di caratura mondiale nel proprio motore.

Il primo interrogativo da sciogliere, riguarda il numero di maglia con il quale 'el Fideo' affronterà l'esperienza in terra piemontese.

CHE NUMERO PRENDERA' DI MARIA

IL 7

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, il numero 7 è rimasto libero per una manciata di mesi, ossia primo dell'arrivo di Dusan Vlahovic che l'ha indossato da gennaio a giugno scorso. In vista della prossima stagione, però, il serbo ha optato per il 9 - liberato dalla partenza di Morata - lasciando a sua volta scoperto il 7, divenuto recentemente di proprietà di Federico Chiesa. Niente numero 7 per Di Maria, dunque, il quale l'aveva vestito nella sua unica stagione al Manchester United.

IL 10

La separazione tra i bianconeri e Paulo Dybala ha inevitabilmente liberato la maglia numero 10. Tuttavia, non dovrebbe essere questo il numero designato per l'esterno d'attacco argentino, perché toccherà a Paul Pogba riappropriarsi della maglia indossata nella sua ultima stagione juventina, la 2015/2016.

L'11

Anche il numero 11, che Di Maria ha indossato nei suoi anni al PSG, è attualmente occupato. Dalla scorsa stagione, infatti, risiede sulla maglia di Juan Cuadrado destinato anche quest'anno alla permanenza in bianconero. Tuttavia, nell'estate del 2018, il colombiano ha 'ceduto' il proprio numero 7 a Cristiano Ronaldo, optando per il 16. Nuovo cambio in vista?

IL 20

Tra i numeri disponibili in casa Juve c'è anche il 20, il cui ultimo proprietario Federico Bernardeschi ha lasciato la Vecchia Signora dopo la naturale scadenza di contratto. Di Maria l'ha già avuto nella sua prima esperienza europea con il Benfica.

IL 22

Il 22 è un altro numero decisamente significativo per Di Maria. Indossato ai tempi del Real Madrid, è il numero con cui ha sollevato al cielo la decima Champions League nella storia dei Blancos nel 2014. Come detto, in casa Juve il 22 è appena stato 'liberato' da Federico Chiesa e a questo punto potrebbe diventare la scelta più logica per 'el Fideo'.