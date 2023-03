"Che giocatore, che leggenda!": Sesko segna una tripletta in 7 minuti

L'attaccante sloveno ha realizzato tre goal in appena sette minuti, spianando la strada alla vittoria del Salisburgo in casa del Rapid Vienna.

Una giornata da incorniciare. Benjamin Sesko è entrato nella storia del Red Bull Salisburgo realizzando una tripletta nel giro di 7 minuti.

Tutto è successo all'Allianz Stadion di Vienna, arena che ospita le partite casalinghe del Rapid Vienna. Sul risultato di 1-1, è andato in scena lo show di Sesko entrato solamente nella ripresa.

Dal minuto 80 all'87, lo sloveno ha realizzato tre goal sancendo il successo del Salisburgo, sempre più al comando della Bundesliga austriaca.

Uno score celebrato anche dalla società di Salisburgo sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Il rendimento di Sesko già da diverso tempo lo aveva fatto entrare nelle mire di alcuni club europei, tra cui il Manchester United. Ma ad avere la meglio è stato il Lipsia, altro club della galassia Red Bull, che a partire dal 1° luglio lo inserirà nella propria rosa.

In questa stagione lo sloveno ha affrontato ben due squadre italiane nelle coppe europee. Dapprima il Milan nei gironi di Champions, poi la Roma ai sedicesimi di Europa League.

In nessuna delle due occasioni è però riuscito a incidere in zona goal. Non a caso il Salisburgo ha abbandonato prematuramente entrambe le competizioni, eliminata tanto dai rossoneri quanto dai giallorossi.