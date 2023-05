Che errore di Skorupski: serve Osimhen e il nigeriano segna a porta vuota

Il portiere del Bologna la combina grossa nei primi minuti della gara contro il Napoli: Osimhen ringrazia e trova l'immediato vantaggio.

Uscita dal basso o non uscita dal basso, questo è il problema. Ed è un grosso problema specialmente se l'uscita dal basso non riesce: chiedere per informazioni a Lukasz Skorupski, autore di un clamoroso errore nei minuti iniziali della gara tra Bologna e Napoli.

14 minuti al Dall'Ara. Bonifazi appoggia all'indietro per il portiere polacco, in una classica manovra atta a trovare spazi difensivi e a far uscire il Napoli in pressing. Solo che Skorupski fa la frittatona: sguardo basso, prova a toccare per un compagno ma inavvertitamente serve Victor Osimhen, il quale, naturalmente, con la porta semivuota non può permettersi di sbagliare.

Un errore che vanifica l'avvio di partita del Bologna, deciso a complicare la vita al Napoli dall'alto di una situazione di classifica tranquilla, ma anche di un gioco per larghi tratti brillante sotto la guida di Thiago Motta. E invece, tutto da rifare.

Per Osimhen si tratta della rete numero 24 in questo campionato, che lo vede sempre più in fuga al primo posto della classifica cannonieri: il più immediato inseguitore, ovvero Lautaro Martinez, si è portato a quota 21 dopo aver segnato all'Atalanta nell'anticipo vinto sabato sera per 3-1 dall'Inter.