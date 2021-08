Champions League - De Zerbi porta lo Shakhtar ai gironi: con lui Sheriff e Salisburgo

Si chiudono i preliminari di Champions League: qualificate lo Shakhtar di De Zerbi, lo Sheriff Tiraspol e il RB Salisburgo.

Si chiude la fase dei preliminari di Champions League, con le ultime tre squadre che completeranno le fasce per il sorteggio di domani: da quel momento in poi il torneo entrerà effettivamente nel vivo, con la fase a gironi.

Ci sarà incredibilmente lo Sheriff Tiraspol, prima squadra moldava a partecipare ai raggruppamenti di Champions League: la formazione di Jurij Vernydub dopo aver vinto in casa per 3-0 contro la Dinamo Zagabria, fissa sullo 0-0 il risultato in Croazia, conquistando la qualificazione.

Nell'altro campo, invece, missione compiuta anche per il Red Bull Salisburgo, che all'andata aveva vinto tra le mura amiche per 2-0: in Danimarca, i ragazzi di Jaissle risolvono la pratica in 10 minuti, grazie alle reti di Sesko e Aaronson. Nella ripresa, poi, il goal dell'1-2 del Brondby con Maxso.

Ai supplementari, ma con estrema gioia, passa il turno lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, che dopo lo 0-1 dell'andata al Louis II, pareggia in rimonta, in casa, contro il Monaco: doppio vantaggio dei ragazzi di Kovac che in 40 minuti vanno sullo 0-2 con la doppietta di Ben Yedder, sfiorando lo 0-3. Nella ripresa la rete di Marlos potra la gara ai supplementari: qui succede di tutto. Squadre molto lunghe, emozioni infinite e un autogoal, decisivo, firmato Aguilar, che devia nella propria porta un cross innocuo per il 2-2. Ai gironi ci sarà anche De Zerbi.

PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI

Brodby- Red Bull Salisburgo 1-2 (1-4 aggr.)

Dinamo Zagabria- Sheriff Tiraspol 0-0 (0-3 aggr.)

Shakhtar Donetsk- Monaco 2-2 (3-2 aggr.)