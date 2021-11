Ultimo atto dei gironi di Champions League: Milan-Liverpool in chiaro su Canale 5

L'appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è fissato per martedì 7 dicembre.

A San Siro, il Milan affronta il Liverpool nell'ultima giornata del gruppo B valevole per la fase a gironi della Champions League 2021-2022.

Dopo il successo contro l'Atletico Madrid, i rossoneri sono ritornati in corsa per il discorso qualificazione agli ottavi di finale e davanti al proprio pubblico, contro i Reds già matematicamente avanti come primi, sono chiamati ad un solo risultato: vincere.

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio così. Il Milan ha l'obbligo dei tre punti se vuole continuare a coltivare il sogno di entrare tra le migliori sedici del continente, con la speranza che tra Porto e Atletico esca il segno 'X' oppure una vittoria madrilena, a patto che i rossoneri mantengano una differenza reti migliore rispetto alla formazione di Diego Simeone.

Incastri difficili, delicati, ma non impossibili. La partita decisiva per i ragazzi di Pioli, dunque, si giocherà il 7 dicembre a San Siro e il match verrà trasmesso in chiaro su Canale 5 con calcio d'inizio alle ore 21.00.

Dentro o fuori. Tutto in una notte, semplicemente decisiva.