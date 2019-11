Champions League, l'Inter si qualifica agli ottavi se...

La fondamentale vittoria di Praga consente all'Inter di avere il destino nelle proprie mani: ora dovrà non far peggio del Borussia all'ultimo turno.

L' è ancora viva. Proprio come l' con la , i nerazzurri di Antonio Conte conquistano una vittoria che consente loro di sperare fino all'ultimo nella qualificazione agli ottavi di finale di .

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Di più: ora è l'Inter, dopo il 3-1 di Praga contro lo Slavia e la sconfitta del in casa del , a dipendere unicamente da se stessa e dalle proprie forze nella sesta e ultima giornata dei gironi.

CLASSIFICA GIRONE F DI CHAMPIONS LEAGUE

Barcellona 11 punti

Inter 7 punti

7 punti

Slavia Praga 2 punti

L'INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...

-Vince contro il Barcellona all'ultima giornata

-Pareggia col Barcellona e il Borussia Dortmund non batte lo Slavia Praga

-Perde col Barcellona e il Borussia Dortmund perde con lo Slavia Praga

In sostanza, il risultato dell'Inter contro il Barcellona non deve essere peggiore rispetto a quello del Borussia Dortmund con lo Slavia. Questo perché, anche in caso di arrivo a pari punti con i tedeschi, a passare il turno sarebbero i nerazzurri grazie al criterio delle reti realizzate nei due scontri diretti: a San Siro ha vinto infatti l'Inter per 2-0, mentre a Dortmund si è imposto il Borussia, in rimonta per 3-2.

INTER FUORI DALLA CHAMPIONS SE...

-Perde col Barcellona e il Borussia Dortmund vince o pareggia con lo Slavia Praga

-Pareggia col Barcellona e il Borussia Dortmund batte lo Slavia Praga