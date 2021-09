Champions League in chiaro: le gare in tv e streaming

Tutte le partite trasmesse in chiaro nella Champions League 2021/2022: orari e dove seguirle.

Sky, Prime Video e Mediaset. Per la Champions League 2021/2022, sono tre i servizi che mettono a disposizione le dirette delle gare europee, in tv e streaming. A trasmettere in chiaro le sfide del maggior torneo continentale per club sarà Mediaset, mentre Prime e Sky offriranno i match dietro abbonamento.

A trasmettere le sfide in chiaro della Champions 21/22, per quanto riguarda Mediaset, sarà Canale 5. La miglior gara del martedì che vedrà impegnate le squadre italiane (una tra Atalanta, Inter, Juventus e Milan) sarè visibile per tutti, in tv e streaming, dunque sintonizzandosi sul quinto canale, in tv, o accedendo a Mediaset Play tramite sito web, pc, tablet e cellulare.

Le gare trasmesse in chiaro da Mediaset il martedì saranno disponibili anche su Sky e Sky Go. Diverso il caso delle partite che saranno disponibili su Prime Video il mercoledì: in questo caso, le sfide scelte saranno presenti in esclusiva sulla piattaforma di Amazon.

CHAMPIONS LEAGUE SU MEDIASET, LE PARTITE IN CHIARO