La Champions League riparte con la fase a gironi: oggi il sorteggio a Istanbul

Alle ore 18 in quel di Istanbul andrà in scena il sorteggio della fase a gironi di Champions League: Inter, Juventus, Atalanta e Milan in urna.

Definito il quadro completo delle partecipanti dopo i playoff, è tempo di conoscere la composizione dei gironi della Champions League 2021/22: c'è grande attesa per il sorteggio che si terrà alle 18 italiane di oggi in quel di Istanbul, sede della finalissima nel 2023 (in questa edizione lo scenario dell'ultimo atto sarà quello di San Pietroburgo).

32 squadre da collocare in otto raggruppamenti, di cui le quattro italiane qualificatesi attraverso lo scorso campionato: i campioni d'Italia dell'Inter saranno sorteggiati in prima fascia, al contrario della Juventus collocata in seconda; terza fascia per l'Atalanta, Milan all'interno della quarta e ultima.

Per le nostre squadre (anche per quelle posizionate nei primi slot) esiste il rischio di un sorteggio abbastanza duro: basti pensare alla qualità presente in seconda fascia che non ha nulla da invidiare alla prima, comprendente squadre del calibro di Real Madrid, Barcellona, PSG, Liverpool, Siviglia, Manchester United e Borussia Dortmund.

Escludendo Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Villarreal e Chelsea, le più 'appetibili' per dare vita ad un girone più morbido restano il Lille (avvio negativo in Ligue 1) e lo Sporting, qualche gradino più sotto rispetto alle altre squadre che compongono la prima fascia (Inter compresa).

Ajax, Lipsia, Porto, Benfica e lo Shakhtar di De Zerbi sono le mine vaganti della terza, ma occhio anche all'ultima con la presenza di Wolfsburg e dei campioni ucraini della Dinamo Kiev. Spicca notevolmente l'impresa compiuta dallo Sheriff Tiraspol, prima squadra moldava a partecipare alla fase finale della Champions League e capace di eliminare i croati della Dinamo Zagabria.

Non potranno essere sorteggiate nello stesso raggruppamento squadre dello stesso Paese e formazioni russe e ucraine. Ecco tutte e quattro le fasce del sorteggio di Champions League in programma a Istanbul:

PRIMA FASCIA

Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lille, Inter, Sporting, Villarreal, Chelsea

SECONDA FASCIA

Real Madrid, Barcellona, Juventus, PSG, Liverpool, Siviglia, Manchester United, Borussia Dortmund

TERZA FASCIA

Ajax, Lipsia, Atalanta, Porto, Zenit, Benfica, Salisburgo, Shakhtar Donetsk

QUARTA FASCIA

Milan, Wolfsburg, Club Brugge, Young Boys, Malmö, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Besiktas