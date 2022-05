Champions League Femminile, Barcellona-Lione dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARCELLONA-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Barcellona-Lione

• Data: sabato 21 maggio 2022

• Orario: 20:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Ultimo atto della Champions League Femminile. A contendersi il più prestigioso titolo continentale europeo per club ci sono il Barcellona e il Lione, arrivate fino in fondo al termine di un cammino ricco di ostacoli.

Le blaugrana sono approdate all'ultimo atto eliminando il Wolsfburg in semifinale e ancora prima il Real Madrid e il Koge. Si tratta della seconda finale consecutiva per le catalane, campionesse in carica dopo il successo nell'edizione 2021.

Segui Barcellona-Lione su DAZN. Attiva ora

Sono ben sette invece i titoli conquistati dal Lione, arrivato in finale dopo aver estromesso Hacken, Juventus e le connazionali del Psg.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO BARCELLONA-LIONE

La finale di Champions League Femminile tra Barcellona e Lione si giocherà sabato 21 maggio al. Calcio d'inizio alle ore 20.

DOVE VEDERE BARCELLONA-LIONE IN TV

A trasmettere l'incontro in esclusiva sarà DAZN. Quindi per assistere alla partita bisognerà collegarsi all'app della piattaforma tramite smart tv di ultima generazione, oppure tramite console come Playstation e Xbox. In alternativa si può anche ricorrere a un dispositivo come Amazon Firestick Tv e Google Chromecast.

BARCELLONA-LIONE IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Barcellona-Lione potrà essere seguita anche in streaming. Per farlo ci si può connettere al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso oppure scaricare l'applicazione per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-LIONE

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Torrejon, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Guijarro, Putellas; Hansen, Hermoso, Crnogorevic. All. Giraldez

LIONE (4-3-3): Endler; Carpenter, Renard, Nka, Bacha; Henry, Macario, Horan; Cascarino, Hegerberg, Malard. All. Bompastor.