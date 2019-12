Champions League, l'Atalanta come il Newcastle: qualificata dopo aver perso le prime tre

L'Atalanta accede agli ottavi di finale dopo aver perso le prime tre partite del girone: era successo al Newcastle in Champions League.

L' compie l'impresa in terra ucraina: serviva una vittoria sul campo dello Donetsk agli uomini di Gasperini, che siglano lo 0-2 e staccano il pass per gli ottavi di finale. Si tratta di uno speciale record eguagliato per la Dea, che ripercorre le orme del in .

I nerazzurri accedono infatti alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso le prime tre partite del girone: l'unico precedente risale alla stagione 2002/03, quando il Newcastle cambiò rotta a metà strada con tre vittorie dopo i primi tre ko. In quel caso gli inglesi festeggiarono la qualificazione al girone successivo.

Stesso cammino dell'Atalanta, che ha iniziato il proprio cammino europeo con tre pesanti ko sul campo della e del , nel mezzo la dolorosa e immeritata sconfitta casalinga contro lo Shakhtar.

Poi la reazione con il prezioso punto ottenuto sul campo dei Citizens e le due 'vendette' contro le altre due del girone: storico risultato per i ragazzi di Gasperini, che entrano di diritto tra le big d'Europa.