Nelle gare delle 18:45, vittorie larghissime per Manchester City e Sporting: i 'Citizens battono 5-1 il Brugge, i portoghesi ne fanno 4 al Besiktas.

Il Manchester City torna a viaggiare ad altissima velocità. Nella sfida delle 18:45 del Gruppo A, i 'Citizens' allenati da Pep Guardiola conquistano il bottino pieno sul campo del Club Brugge con un nettissimo 5-1. Grande protagonista Mahrez, autore di una doppietta, mentre le altre reti portano la firma dell'ex Inter e Juve Cancelo, Walker e il classe 2002 Palmer, alla prima rete in Champions League. In attesa della sfida tra PSG e RB Lipsia, il Manchester City vola in vetta con 6 punti, due in più dei transalpini e del Club Brugge; il Lipsia è ancora fermo a zero dopo 180 minuti.

Alla stessa ora in campo anche Besiktas e Sporting Lisbona. I portoghesi espugnano Istanbul con il risultato di 4-1 e conquistano i primi tre punti nel Gruppo C. Serata memorabile per il capitano dello Sporting ed ex Liverpool Sebastian Coates, autore di una doppietta. A chiudere i conti Sarabia su rigore e Paulinho, con il goal del Besiktas di Larin nel primo tempo per il momentaneo 1-1. La squadra turca resta all'ultimo posto del raggruppamento con zero punti, mentre lo Sporting muove la classifica e dimezza la distanza rispetto alle due capoliste, Ajax e Dortmund, che questa sera si affrontano ad Amsterdam.

GRUPPO A

CLUB BRUGGE-MANCHESTER CITY 1-5 [30' Cancelo (M), 43' e 84' Mahrez (M), 53' Walker (M), 67' Palmer (M), 81' Vanaken (C)]

PSG-RB LIPSIA [19 ottobre ore 21:00]

GRUPPO B

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL [19 ottobre ore 21:00]

PORTO-MILAN [19 ottobre ore 21:00]

GRUPPO C

BESIKTAS-SPORTING LISBONA 1-4 [15' e 27' Coates (S), 24' Larin (B), 44' rig. Sarabia (S), 89' Paulinho (S)]

AJAX-BORUSSIA DORTMUND [19 ottobre ore 21:00]

GRUPPO D

INTER-SHERIFF TIRASPOL [19 ottobre ore 21:00]

SHAKHTAR DONETSK-REAL MADRID [19 ottobre ore 21:00]

GRUPPO E

BARCELLONA-DINAMO KIEV [20 ottobre ore 18:45]

BENFICA-BAYERN MONACO [20 ottobre ore 21:00]

GRUPPO F

MANCHESTER UNITED-ATALANTA [20 ottobre ore 21:00]

YOUNG BOYS-VILLARREAL [20 ottobre ore 21:00]

GRUPPO G

SALISBURGO-WOLFSBURG [20 ottobre ore 18:45]

LILLE-SIVIGLIA [20 ottobre ore 21:00]

GRUPPO H

CHELSEA-MALMO [20 ottobre ore 21:00]

ZENIT-JUVENTUS [20 ottobre ore 21:00]