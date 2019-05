Champions League 2019/2020: squadre e fasce per la fase a gironi

Sorteggio Champions League 2019/2020: Juventus testa di serie, Napoli in seconda fascia, Inter in terza, Atalanta in quarta fascia.

, , e : saranno loro le quattro squadre a rappresentare la nella 2019/2020. Niente preliminari da affrontare, tutte qualificate direttamente alla fase a gironi, che come sempre prevederà 8 gironi da 4 squadre. Ma quali saranno le avversarie delle italiane?

La Champions League 2019/2020 comincerà il 25 Giugno con il primo turno preliminare e vivrà il suo epilogo il 30 Maggio 2020 con la finalissima in programma allo stadio Ataturk di Istanbul. La fase a gironi inizierà invece il prossimo 17 Settembre ma per conoscere la composizione dei gironi l'appuntamento è fissato al 29 Agosto, con il sorteggio in programma a Montecarlo.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI GIRONI

Vincitrice 18/19

ITALIA: Juventus, Napoli, Atalanta, Inter

INGHILTERRA: , , ,

SPAGNA. , , ,

GERMANIA: , , RB ,

FRANCIA: ,

RUSSIA: , Mosca

PORTOGALLO:

UCRAINA: Donetsk

BELGIO:

TURCHIA:

AUSTRIA: Red Bull

Per scoprire il quadro completo delle 32 partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019/2020 bisognerà poi attendere i risultati dei preliminari, che vedranno in corsa, tra le altre, squadre come , , , , e .

SORTEGGIO GIRONI: LE FASCE

PRIMA FASCIA : Barcellona, Manchester City, Juventus, , PSG, Zenit, Vincitrice Champions League (Liverpool/Tottenham), Vincitrice Europa League (Chelsea/ )

: Barcellona, Manchester City, Juventus, , PSG, Zenit, Vincitrice Champions League (Liverpool/Tottenham), Vincitrice Europa League (Chelsea/ ) SECONDA FASCIA : Real Madrid, Atletico Madrid, , Napoli, , Liverpool/Tottenham, Chelsea (se non vince la Champions League), Benfica*

: Real Madrid, Atletico Madrid, , Napoli, , Liverpool/Tottenham, Chelsea (se non vince la Champions League), Benfica* TERZA FASCIA : Bayer Leverkusen, Red Bull Salisburgo, Valencia, Inter, **, Genk**, Galatasaray**, RB Lipsia**

: Bayer Leverkusen, Red Bull Salisburgo, Valencia, Inter, **, Genk**, Galatasaray**, RB Lipsia** QUARTA FASCIA: Atalanta, Lille

* Può scalare in terza fascia se dai playoff si qualificheranno squadre con un coefficiente UEFA più alto

* Possono scalare in quarta fascia se dai playoff si qualificheranno squadre con un coefficiente UEFA più alto

La prima fascia è formata dalle squadre campioni d' , , , , e , oltre alle vincitrici delle edizioni 2018/19 della Champions League e dell'Europa League. Seconda, terza e quarta fascia sono invece compilate a seconda del coefficiente UEFA dei club qualificati.

Squadre italiane divise perfettamente per fasce: la Juventus sarà testa di serie, il Napoli sarà in seconda fascia, l'Inter in terza e l'Atalanta, alla sua prima partecipazione assoluta in Champions League, partirà dalla quarta fascia.

L'esito delle finali di Champions League ed Europa League 2018/19 permettà di completare la fascia delle teste di serie: la vincitrice tra Liverpool e Tottenham sarà in prima fascia, mentre la squadra sconfitta sarà inserita nella seconda fascia; il Chelsea sarà in prima fascia qualora dovesse vincere l'Europa League, altrimenti, in caso di vittoria dell'Arsenal a Baku, saranno i Gunners ad entrare di diritto tra le teste di serie, con i Blues 'relegati' in seconda fascia.