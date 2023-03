Follia nella Champions africana: invade il campo per picchiare il portiere

Nel finale di Atletico Petroleos Luanda-Wydad Casablanca è accaduto l'impensabile: un tifoso ha eluso i controlli e ha aggredito il portiere Marques.

Non è passata inosservata l'aggressione tentata da un tifoso del PSV nei confronti di Marko Dmitrovic, portiere di riserva del Siviglia chiamato a sostituire il titolare Bono nel ritorno degli ottavi di Europa League: l'estremo difensore serbo si è difeso immobilizzando l'aggressore e, per fortuna, non ha subìto danni.

Qualcosa di molto simile è accaduto nel finale di Atletico Petroleos Luanda-Wydad Casablanca, match valido per la fase a gironi della Champions League africana e portato a casa dalla squadra ospite col punteggio di 0-2: un invasore ha eluso i controlli dirigendosi dalle parti del portiere Hugo Marques, in forza alla squadra angolana.

Dopo qualche insulto, l'uomo si è prodotto in spintoni e pugni che non hanno lasciato indifferente Marques, il quale ha risposto per le rime dando vita ad una vera e propria scazzottata, fermata soltanto dall'intervento di ben 14 steward.

Gli inservienti sono riusciti a frenare l'ira funesta dell'invasore, trasportato al di fuori del terreno di gioco con la forza nonostante diversi tentativi di divincolamento.

Marques, dal canto suo, è stato rincuorato dai compagni di squadra e visitato dallo staff sanitario dell'Atletico Petroleos Luanda, che non ha riscontrato problemi in grado di mettere a repentaglio la sua presenza negli ultimi minuti dell'incontro, regolarmente concluso tra i pali.