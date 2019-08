Cesena-Milan: dove vederla in tv e streaming

Ultima amichevole estiva per il Milan di Giampaolo, che al Dino Manuzzi affronterà il Cesena di Modesto: tutte le informazioni sulla partita.

Ultimo test amichevole per il di Marco Giampaolo e per il Cesena di Francesco Modesto prima dell'inizio dei rispettivi campionati. Quella del Dino Manuzzi per i due tecnici sarà dunque una sfida molto importante per preparare al meglio le rispettive squadre in vista della prima partita ufficiale in stagione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I rossoneri il 25 agosto alle ore 18.00 affronteranno infatti l' nella prima giornata di , gara che si svolgerà alla Dacia Arena. Per Giampaolo sarà il debutto in campionato come nuovo tecnico del Diavolo.

Lo stesso giorno scenderà poi in campo anche il Cesena, che darà avvio al proprio campionato di Serie C in trasferta contro il . In questo caso la gara avrà invece inizio alle ore 15.00.

Quello tra rossoneri e bianconeri di questa serà è dunque l'ultimo test per entrambe le squadre per capire lo stato di forma raggiunto in questo pre-campionato.

Il Milan arriva a questa gara dopo aver superato per 2-0 il Feronikeli, in quella che è stata la prima trasferta in Kosovo nella storia del club meneghino. Di Suso e Borini le reti che hanno deciso l'incontro.

Il Cesena l'11 agosto ha invece affrontato la Vis Pesaro nel turno preliminare della Coppa di Serie C. Il risultato finale è stato 3-1 a favore dei ragazzi di Modesto, con il club romagnolo che si è così portato a 6 punti nel gruppo E (grazie a due vittorie su due gare).

Per il Diavolo la gara di Cesena potrebbe segnare inoltre l'esordio con la maglia rossonera di Leo Duarte e Ismael Bennacer. Entrambi i giocatori sono infatti disponibili, con l'altro acquisto Leao che potrebbe invece partire titolare per la prima volta.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Cesena-Milan: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

CESENA-MILAN: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Cesena-Milan DATA 17 agosto 2019, ore 20.30 DOVE Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena TV MILAN TV STREAMING App ufficiale Milan (iOS) e pagina ufficiale Facebook

ORARIO CESENA-MILAN

Cesena-Milan sarà l'ultima amichevole per i rossoneri di Giampaolo prima del debutto in campionato. In scena allo stadio Dino Manuzzi, ora noto anche come Orogel Stadium, la gara avrà il suo calcio d'inizio alle ore 20.30.

Cesena-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in Italia da Milan TV, canale tematico rossonero presente al numero 230 della piattaforma di Sky. Per poter vedere la gara sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al canale, oltre che possedere un abbonamento Sky.

Cesena-Milan potrebbe essere trasmesso in diretta dalla pagina Facebook ufficiale dell'AC Milan, come già avvenuto con l'ultima amichevole contro il Feronikeli in Kosovo. La società rossonera ha inoltre comunicato che la partita sarà trasmessa anche sulla nuova app ufficiale del club, rilasciata in esclusiva per tutti i dispositivi iOS.

Possibile 3-4-3 per Modesto, pronto a schierare una formazione simile a quella vista in campo nell'ultimo impegno ufficiale contro la Vis Pesaro. Il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Borello, Sarao e Russini. Spazio a Franco e Rosaia a centrocampo, con Capellini e Valeri sugli esterni.

Solito 4-3-1-2 invece per Giampaolo, con Musacchio al fianco di Romagnoli al centro della difesa. Calabria e Rodriguez terzini, con Borini, Biglia e Calhanoglu a formare il trio di centrocampo. Il turco è in ballottaggio con Paquetá, mentre andranno in panchina Kessié e Leo Duarte.

La trequarti sarà affidata ancora una volta a Suso. Coppia d'attacco formata da Castillejo e Piatek. Rinviato il possibile debutto di Bennacer a centrocampo, nemmeno convocato, così come Reina, Laxalt, Krunic e Rafael Leão.

CESENA (3-4-3) : Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franchi, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Russini.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.