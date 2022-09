È morto Cesare Pompilio, opinionista tv e grande tifoso della Juventus

Giornalista celebre per le apparizioni televisive e la fede bianconera, Pompilio è morto a 73 anni. Moggi: "La tua amicizia sarà sempre con me".

I tifosi della Juventus erano abituati a vederlo in tv, nelle emittenti locali del Nord, con un look spesso pittoresco e la volontà di gettarsi nel fuoco per quella che era una delle sue passioni più grandi: la Vecchia Signora. Immagini che, da oggi, rimarranno impresse nella memoria e nel cuore: Cesare Pompilio è morto all'età di 73 anni.

A dare l'annuncio tramite il proprio account Twitter è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ovvero l'emittente che ospitava le apparizioni di Pompilio, popolare giornalista e opinionista televisivo:

"Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo".

Anche l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha voluto esprimere un pensiero nei confronti di Pompilio:

"Caro Cesare, oggi ci hai lasciato, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace amico mio".

Non sono ancora state rese note le cause della morte di Pompilio. La notizia ha scosso profondamente la tifoseria della Juventus, tanto che "Ciao Cesare" è balzato rapidamente in vetta alle tendenze di Twitter.