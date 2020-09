Cengiz Ünder saluta la Roma: passa al Leicester, è ufficiale

Cengiz Under saluta la Roma dopo tre anni. Il turco si è ufficialmente trasferito al Leicester in prestito con diritto di riscatto.

Dopo tre stagioni tra alti e bassi, tra lampi d'alta scuola e infortuni in serie, Cengiz Ünder lascia la per approdare in Premier League: è un nuovo giocatore del .

L'attaccante turco è stato ceduto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto in favore del club inglese. Questo il comunicato emesso dalla società giallorossa.

"L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz Under. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022".

Ünder ha voluto salutare i tifosi della Roma con tre tweet di ringraziamento per il trattamento ricevuto durante la sua esperienza in .

"Tre anni fa, quando ho varcato questa porta, sono arrivato per una grande sfida. Durante questo periodo non ho amato solo il club ma anche la città di Roma, la cultura e la gente. Sono grato ai tifosi per l'amore e il supporto mostrati fin dal primo istante. Ora ho di fronte a me una nuova sfida. Ringrazio Brendan Rodgers, lo staff e la dirigenza per aver creduto in me in questo nuovo capitolo. Grazie anche alla mia famiglia e al mio agente che mi hanno sempre supportato. Non vedo l'ora di portare la mia passione in campo".

Per Ünder 17 goal e 12 assist in 88 apparizioni totali con la maglia della Roma: ora dovrà far vedere di che pasta è fatto in un campionato come la Premier League, dove l'aspetto fisico conta e non poco. Proprio uno dei suoi talloni d'Achille da eliminare al più presto.