Celta Vigo-Lazio: dove vederla in tv e streaming

La Lazio continua la serie di amichevoli contro squadre straniere: oggi è il turno del Celta Vigo, squadra di buon livello della Liga.

La di Simone Inzaghi continua la preparazione in vista della che sta per cominciare. Arriva un buon test per i biancocelesti, pronti a sfidare in il Vigo: squadra allenata da Fran Escribá e che conta in rosa ottimi giocatori come Iago Aspas, Santi Mina, Lobotka e Pione Sisto. Una prova quindi molto probante per la Lazio.

La Lazio fino a questo momento si è comportata in maniera eccellente nel pre-campionato: non ha perso una sola partita, disputando ben otto amichevoli.

Le partite più complesse sono state però solo le ultime: la Lazio ha battuto il Bournemouth ed il Paderborn, prima di rifilare un pokerissimo all'Al-Shabab nella giornata di mercoledì. Adesso la prova contro il fornirà ulteriori segnali a Simone Inzaghi.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Celta Vigo-Lazio: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

CELTA VIGO-LAZIO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Celta Vigo-Lazio DATA 10 agosto 2019, ore 20.00 DOVE Stadio Balaídos, Vigo ARBITRO - TV Lazio Style Channel STREAMING SkyGo/YouTube Celta Vigo

ORARIO CELTA VIGO-LAZIO

La partita amichevole tra Celta Vigo e Lazio si giocherà sabato 10 agosto alle ore 20: lo scenario sarà il suggestivo stadio Balaídos a Vigo, proprio a casa del Celta.

L'amichevole tra Celta Vigo e Lazio sarà visibile in televisione solo sul canale tematico ufficiale biancoceleste: Lazio Style Channel. Per gli abbonati, sarà possibile vederlo sul canale 233 di Sky.

Per guardare la partita in biosgnerà essere abbonati al canale tematico Lazio Style Channel, in modo da poter visualizzare Celta-Lazio su SkyGo, disponibile su smartphone, tablet e computer. Basterà scaricare l'applicazione.

In alternativa basterà andare sul canele YouTube del Celta Vigo, che trasmetterà l'amichevole in diretta streaming. Servirà ovviamente una buona connessione ad internet.

Simone Inzaghi continuerà a fare esperimenti, visto che si tratta di una gara amichevole. Ma contro il Celta, rispetto a qualche uscita più agevole, è lecito aspettarsi la migliore formazione possibile. Immobile sarà accompagnato in attacco da Correa, mentre Luis Alberto giocherà ancora in posizione di mezz'ala. L'infortunato Milinkovic-Savic sarà rimpiazzato da Parolo. In difesa dovrebbe spuntarla ancora Vavro.

CELTA VIGO (4-4-2): Rubén Blanco; Vazquez, Araujo, Costas, Olaza; Mendez, Lobotka, Jozabed, Denis Suarez; Iago Aspas, Santi Mina.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.