Cellino su Tonali: "Volevo cederlo alla Roma"

Sul futuro di Sandro Tonali, ormai, non vi sono più dubbi: il classe 2000 giocherà con la maglia del , con cui a breve effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto.

Una cessione effettuata a malincuore dal presidente del , Massimo Cellino, ma necessaria per rinvigorire le casse delle 'Rondinelle', segnate profondamente dalla crisi economica che la pandemia ha provocato.

Intervistato da 'Il Messaggero', il patron del club lombardo ha spiegato di essere stato praticamente obbligato a privarsi del suo gioiello più splendente.

"Non mi era mai successo di scoprire un calciatore forte come Tonali. Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione e l’incertezza trasmessa dalla pandemia. Dovevo affrontare la programmazione del Brescia senza rifinanziare la società: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby…".