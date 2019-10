La rivelazione di Cellino: “La Juventus aveva messo gli occhi su Cistana”

Il patron del Brescia Cellino rivela che la Juventus in estate aveva messo gli occhi su Andrea Cistana: "Meno male ha rinnovato subito il contratto".

Lo scorso anno in Serie B è stato una sorpresa, quest’anno in A sembra già una certezza. Nonostante i 22 anni compiuti ad aprile, Andrea Cistana gioca con l’esperienza di un veterano ed è un perno del di Eugenio Corini, che punta alla salvezza nella massima categoria con lui a guidare la difesa.

Per la verità però in estate c’era stato il rischio che le ‘rondinelle’ si vedessero sottrarre il proprio difensore. A raccontarlo è stato il presidente Massimo Cellino in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: sulle tracce del classe 1997 c’era la .

“A inizio stagione la ci aveva messo su gli occhi, meno male che gli ho rinnovato subito il contratto. Cresce in tutti i sensi, fisicamente e per personalità. Di difensori così, a quell’età, non ne vedo molti in giro”.

Il rinnovo di contratto ha messo al sicuro il Brescia da possibili cessioni immediate, anche se la crescita del giocatore lascia presagire che anche altri top club potrebbero seguire con grande attenzione i suoi progressi.

Finora in Cistana (che è un prodotto delle giovanili del Brescia) ha giocato 7 partite segnando un goal. Non ha saltato nemmeno un minuto in Serie A, dopo le 30 presenze in Serie B dell’anno scorso.