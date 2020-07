Cellino annuncia la cessione di Tonali: "Gli ho fatto una promessa"

Il presidente del Brescia conferma l'addio del proprio giovane centrocampista: "È un impegno preso con lui, non posso penalizzarlo".

Nella stagione negativa del , conclusa con la retrocessione dopo un solo anno, c'è una consolazione: Sandro Tonali. Il classe 2000 è riuscito a imporsi in campo, ma non seguirà la squadra in Serie B.

Massimo Cellino ha infatti confermato che il mediano ventenne avrà un futuro in un altro club. Al 'Corriere di Brescia' ha confermato che nei prossimi mesi il giocatore sarà ceduto.

"A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle".

Cellino si è anche concentrato sulla questione Balotelli, lasciato fuori dalla squadra al rientro in campo, dopo non aver convinto nemmeno nelle settimane fino a marzo.