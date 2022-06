Cech lascerà il Chelsea: non sarà più il Technical and Performance Advisor del club

Il 30 giugno sarà l'ultimo giorno da Technical and Performance Advisor del Chelsea per Petr Cech: "E' stato un privilegio".

L'arrivo del nuovo proprietario Todd Boehly ha portato in dote un'aria di cambiamento negli assetti dirigenziali in casa Chelsea: dopo la separazione da Marina Granovskaia, bisogna registrare anche quella da Petr Cech.

Come reso noto dalla società londinese con un comunicato, il 30 giugno sarà l'ultimo giorno per l'ex portiere in qualità di Technical and Performance Advisor, ruolo che lo ha visto agire da punto di raccordo tra la prima squadra e l'Academy dal 2019, l'anno in cui decise di appendere i guantoni al chiodo dopo l'esperienza all'Arsenal.

Petr Cech, Technical and Performance Advisor, will leave his role effective 30 June. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 27, 2022

"E' stato un grande privilegio - le parole di Cech al sito ufficiale del Chelsea - svolgere questo ruolo per tre anni. Con l'avvento della nuova proprietà, sento che è il momento giusto per farmi da parte. Sono felice che il club ora si trovi in una posizione eccellente, c'è molta fiducia per un futuro roseo dentro e fuori dal campo".

Cech salutato dalle parole di stima del patron Boehly.

"Petr è un membro importante della nostra famiglia. Comprendiamo la sua decisione e lo ringraziamo per il suo contributo da consulente e per l'impegno profuso nei confronti del club e dei nostri tifosi. Gli auguriamo il meglio".