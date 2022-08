Cavani al Valencia: ufficiale il passaggio alla corte di Gattuso

L'ex giocatore di Napoli e Palermo ha firmato con il Valencia: accordo fino al 2024, giocherà nel campionato spagnolo la nuova stagione.

Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Valencia. Prima della gara contro l'Atletico Madrid, valido per il terzo turno del campionato spagnolo, il club dei Murcielagos ha infatti annunciato l'arrivo alla corte di Rino Gattuso del bomber uruguagio.

Cavani approda al Valencia dopo le tantissime voci riguardanti il suo futuro: si è parlato della suggestione Monza, del possibile ritorno in patria, ma anche del ritiro. Niente di tutto questo, visto l'accordo annuale fino alla primavera del 2024 per l'ex Napoli.

Dopo i goal con Palermo e Napoli in Italia, l'impressionante mole di reti con il PSG in Francia e l'esperienza al Manchester United, Cavani approda dunque nel suo quarto campionato d'elite in Europa, per portare la sua esperienza alla corte di Gattuso.

Cavani avrà così modo di rimanere nel grande calcio e nella lotta per posizioni di testa in vista dell'imminente Mondiale in Qatar, a 35 anni probabilmente l'ultimo con la casacca dell'Uruguay. Nuova sfida per il classe 1987, deciso a lasciare il segno per l'ennesima volta.

Per Cavani e Gattuso sarà una prima insieme, dopo essersi affrontati in campo: il primo con le casacche di Palermo e Napoli, il secondo, naturalmente, con quella del Milan. Nuova era.