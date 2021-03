Cavani-Manchester United, è già finita? "Vuole giocare nel Boca"

Edinson Cavani al Boca Juniors. Una pazza idea che, stando a quanto svelato dal papà Luis a 'Olè', pare più di una semplice suggestione.

Tutto ruota attorno alla squalifica per razzismo inflitta al Matador in questa stagione, che ha di fatto spezzato l'idillio tra il bomber e la Premier: una frattura, che lo porta verso l'addio al Manchester United in estate.

Poi le frasi d'amore per gli Xeneizes.

"Non posso negare che Edi voglia giocare nel Boca, ne abbiamo parlato e ha avuto molte conversazioni col vicepresidente Riquelme. So che vorrebbe giocare vicino all'Uruguay, per passare più tempo con la famiglia".

"Direi che esiste un 60% di probabilità che Cavani vada al Boca. In Inghilterra oggi non si sente a suo agio, per me tornerà in Sudamerica".