Cavani 'gela' l'Inter: non apre al trasferimento, ora tutto su Dzeko

Edinson Cavani ha parlato con il fratello-agente, facendo sapere poi all'Inter di non voler lasciare adesso il PSG. I nerazzurri non lo aspetteranno.

Al momento il calciomercato dell', almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, è stato fatto di tante delusioni. L'ultima in ordine cronologico, e anche molto pesante, è quella riguardante Edinson Cavani: il Matador non vuole lasciare il .

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Cavani ha parlato con suo fratello (anche suo agente) nella tarda serata di ieri. La conclusione è la seguente: l’attaccante uruguaiano ha ringraziato il club nerazzurro per l’interesse ma non se l’è sentita di chiedere in tempi brevi la cessione alla società francese, a cui è legato sino al 2020.

Anche perché la sua situazone è legata a quella di Neymar, non potranno mai partire entrambi e l'Inter non può certo aspettare le vicessitudini interne del PSG. Inoltre, il club francese dovrà giocare la Supercoppa di il 3 agosto e vuole avere il Matador in campo almeno per quella data, in assenza di alternative.

Appreso ciò, l'Inter ha capito di doversi tuffare nuovamente du Edin Dzeko, che a Conte comunque piace e anche molto. Ma nemmeno con la la trattativa è semplice, come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane.

Nell’ultimo faccia a faccia di lunedì in Lega i vertici di Inter e Roma hanno chiuso il dialogo con un sostanziale stop, a dispetto del rialzo nerazzurro: 15 milioni per il centravanti bosniaco in scadenza di contratto tra 11 mesi. La Roma chiede ancora 20 milioni, al momento è stallo.