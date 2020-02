Cavani-Fiorentina, storia di un affare sfumato: "Era tutto fatto"

Come rivelato dal suo agente, qualche anno fa Edinson Cavani poteva andare alla Fiorentina: "Lui, Ramirez e Nandez sono stati vicinissimi".

Edinson Cavani alla : ve lo immaginate? Oggi no, probabilmente. Eppure c'è stato un momento in cui sì, il Matador avrebbe davvero potuto vestire la maglia viola. Un affare che, però, non si è mai concretizzato.

Ad assicurarlo in un'intervista a 'La Nazione' è il suo procuratore, Pablo Bentancur. Il quale aggiunge altri due nomi prestigiosi alla lista di coloro che, per un motivo o per un altro, hanno visto sfumare la possibilità Fiorentina per un soffio: Gaston Ramirez, mancino della , e Nahitan Nandez, mezzala del .

"Cavani, Ramirez e Nandez sono miei assistiti, e posso assicurare che tutti i tre per motivi diversi sono stati vicinissimi alla Fiorentina".

Bentancur entra poi nel dettaglio dei trasferimenti sfumati. E se il tentativo per Cavani risale ormai a parecchi anni fa, quello per Nandez è particolarmente recente.

"Per Cavani era tutto fatto con Corvino, poi non si liberò il posto da extracomunitario. Due anni fa Nandez stava per arrivare: alla fine l’affare saltò per via di un passaporto arrivato in ritardo".