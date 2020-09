Sport - Cavani si offre al Barcellona: vorrebbe essere il post-Suarez

In Spagna riportano la candidatura di Edinson Cavani al Barcellona. Al momento però il Matador non è la priorità della squadra catalana.

Edinson Cavani non è riuscito ad accordarsi con il , al momento non ha stretto nemmeno la trattativa con la e, quindi, da svincolato è alla ricerca di una nuova squadra. Il sta per cedere Luis Suarez e per questo al Matador si è accesa la lampadina in testa.

#FCB 🔵🔴



🔥 ¡Cavani se ofrece al Barça! Ha contactado dos veces con el conjunto azulgrana a lo largo del verano



✍ @tjuanmartihttps://t.co/RKDzSanmQA — Diario SPORT (@sport) September 14, 2020

Come riportato da 'Sport', infatti, Edinson Cavani si è proposto al Barcellona, per ben due volte nel corso dell'ultima settimana. Ha capito che il club catalano avrà bisogno di una punta al più presto ed ha fatto la prima mossa.

Quello che filtra dal Barcellona, però, è che Edinson Cavani non sia la priorità in questo momento del calciomercato in entrata. Non è un mistero che il primo nome per sostiture Luis Suarez, nella testa del Barcellona, sia quello di Lautaro Martinez, anche se la trattativa con l' non si preannuncia per nulla semplice.

Cavani non chiederebbe un contratto lungo e, essendo svincolato, potrebbe essere preso in considerazione anche a fine mercato come alternativa di lusso.