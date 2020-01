Cavani verso l'Atletico Madrid: vicino l'accordo col PSG

L’Atletico Madrid sarebbe vicino a piazzare il colpo Cavani. L’attaccante può lasciare il PSG per appena 15 milioni di euro.

Dopo sei anni e mezzo sembra essere giunta realmente al capolinea l’avventura di Edinson Cavani al . Sembra infatti vicina alla definizione l’operazione che porterà l’attaccante uruguaiano a vestire la maglia dell’.

Secondo quanto riportato da La Sexta, il club iberico avrebbe aumentato la sua offerta al PSG portandola a 15 milioni di euro, cosa questa che avrebbe sbloccato del tutto la situazione. Una cifra comunque ancora sicuramente bassa per un giocatore del livello del Matador, che però sembra accontentare i parigini.

Se nelle prossime ore dovesse arrivare la definitiva fumata bianca, Cavani si trasferirebbe subito a Madrid, visto che il suo entourage ha già trovato un accordo con il colchoneros per un contratto per i prossimi due anni e mezzo.

Secondo quanto riportato da alcuni media transalpini, il miglior marcatore della storia del PSG (il contratto che lo lega ai parigini scadrà a giugno) avrebbe già salutato i suoi compagni di squadra, il tutto mentre Thomas Tuchel ha anticipato che l’ex non verrà convocato per la sfida di Coppa di con il Pau in programma mercoledì sera.