Cavani all'Atletico Madrid subito: Simeone ci prova, contatti col PSG

Blitz nelle scorse ore dell'Atletico Madrid a Parigi per cercare di portare subito Edinson Cavani alla corte di Diego Simeone.

L' aspetta Edinson Cavani. Adesso, giugno, non fa differenza. L'accordo tra le parti è totale, con il Matador pronto a firmare un biennale con i Colchoneros. Motivo per cui, pur avendo già in mano un parametro zero di extra lusso, Diego Simeone avrebbe chiesto ai suoi dirigenti uno sforzo per cercare di portare subito il 32enne bomber uruguaiano nella capitale spagnola.

A tal proposito, il tentativo non è mancato. A riportarlo è 'Sky Sport', secondo cui l'Atletico Madrid nella giornata di venerdì avrebbe effettuato un blitz a Parigi per definire gli ultimi aspetti contrattuali con il diretto interessato, provando al tempo stesso a imbastire una trattativa con il nell'immediato. Strada, questa, in salita.

Il , per dare il via libera alla partenza di Cavani, avrebbe bisogno di trovare un sostituto all'altezza. E, si sa, la sessione invernale è sempre delle più complicate da affrontare. Parallelamente, l'Atletico dovrebbe prima sfoltire la rosa per un discorso legato al tetto salariale imposto dalla . Insomma, quadro complessivo caotico.

Ecco perché, quindi, tutti gli indizi portano a pensare che il matrimonio sia destinato a celebrarsi solamente al termine della stagione. Accordo fatto, con Cavani fortemente convinto della sua scelta. Altro giro, altro campionato. Da vivere rigorosamente da protagonista.