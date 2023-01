Cautela Martinez: compra un cane da guardia per difendere la medaglia dei Mondiali

La decisione del "Dibu" per proteggere casa sua da eventuali intrusioni di ladri ed evitare che gli vengano sottratti gli ori conquistati in Qatar.

Che vi piaccia oppure no, Emiliano Martinez è stato tra i protagonisti indiscussi del Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina.

Il portiere, autore di grandi parate e di gesti non propriamente eleganti nel corso dell'intera kermesse, continua a far parlare di sé anche diverse settimane dopo la fine della competizione.

Dopo le polemiche per il suo comportamento durante i rigori in finale e la polemica esultanza quando è stato insignito del premio di miglior portiere del Mondiale, il "Dibu" si rende ora autore di un altro gesto particolare.

Come riferisce il quotidiano britannico Daily Star, il portiere argentino ha preso un cane da guardia per proteggere da eventuali intrusioni di ladri la medaglia vinta e il trofeo di miglior portiere vinto in Qatar.

A colpire è soprattutto il costo dell'animale: ben 23mila euro per un pastore belga malinois addestrato dalle forze speciali dell'esercito britannico e della marina statunitense proprio in difesa delle abitazioni dalle infrazioni altrui.