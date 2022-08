Catania senza il secondo portiere: in panchina va il preparatore Tomei

Catania priva del portiere di riserva contro la Sancataldese in Coppa Italia di Serie D: in panchina si siede il preparatore Matteo Tomei.

Il fallimento societario andato in scena nel finale della passata stagione è già storia per il Catania, pronto a ripartire dalla Serie D e, in queste prime battute, dalla Coppa Italia di categoria.

Trasferta sul campo della Sancataldese per gli etnei nel turno preliminare della competizione e già un primo intoppo: dal mercato non è ancora arrivato un portiere di riserva del titolare Klavs Bethers, così l'allenatore Giovanni Ferraro ha dovuto fare di necessità virtù.

In panchina non si è seduto un altro calciatore ma bensì Matteo Tomei, preparatore degli estremi difensori rossoblù, chiamato in causa alla luce dell'emergenza profilatasi a poche ore dal match.

Tra i titolari figurano invece elementi di esperienza come Andrea Russotto, Giuseppe Giovinco (fratello di Sebastian) e soprattutto Francesco Lodi, tornato a Catania per la quarta volta dopo l'esperienza con la maglia dell'Acireale: la sua abilità su calci piazzati e palle inattive potrà risultare utile in una stagione cruciale per il ritorno in Serie C di un club storico e con un enorme seguito di tifosi.