Catania-San Luca dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catania contro San Luca nella seconda giornata del girone I di Serie D: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming

CATANIA-SAN LUCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-San Luca

Catania-San Luca Data: 28-09-2022

28-09-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Telecolor (canale 11 del digitale terrestre per i residenti in Sicilia)

(canale 11 del digitale terrestre per i residenti in Sicilia) Streaming: Telecolor

Il Catania ospita il San Luca in occasione della seconda giornata del girone I del campionato di Serie D.

Cresce l'attesa per il debutto casalingo della formazione etnea subito vincente all'esordio in D sul campo del Ragusa: la squadra di Ferraro si è imposta per 2-0 in trasferta grazie alle reti di Lodi e Sarao.

Al 'Massimino' fa visita il San Luca, sconfitto 1-0 all'esordio casalingo contro la Vibonese.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Catania-San Luca: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CATANIA-SAN LUCA

Catania-San Luca si giocherà mercoledì 28 settembre 2022 allo Stadio 'Massimino' di Catania. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE CATANIA-SAN LUCA IN TV

Il debutto casalingo del Catania al 'Massimino' verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre per i soli residenti in Sicilia). L'emittente siciliana ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le gare degli etnei.

CATANIA-SAN LUCA IN DIRETTA STREAMING

La sfida valevole per la seconda gara del campionato di Serie D verrà trasmessa da Telecolor anche in diretta streaming gratuita.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-SAN LUCA

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Forchignone, Sarao, De Luca. All. Ferraro.

SAN LUCA (4-3-3): Antonino; Nemia, Fiumara, Spinaci, Greco; Augustin, Pelle, Signorelli; Giampaolo, Carbone, Leveque. All. Cozza.