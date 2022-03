Il Catania ha una nuova proprietà: Benedetto Mancini rileva il club rossazzurro

Dopo il fallimento della matricola, datato 22 dicembre 2021, e diverse aste andate deserte, il Tribunale di Catania ha annunciato che Benedetto Mancini e la sua "Football Club Catania 1946" hanno rilevato il sodalizio rossazzurro.

La società catanese, che milita nel girone C della Serie C, potrà dunque proseguire il campionato che ha rischiato più volte di dover interrompere a stagione in corso e poi, a giugno, Mancini potrebbe aggiudicarsi lo storico titolo sportivo che dal 1946 rappresenta la società etnea sul campo.

Mancini torna dunque nel calcio dopo le esperienze non molto fortunate nelle piazze di Rieti e Latina e, a margine di una conferenza stampa tenuta in mattinata, ha presentato il suo progetto a lungo termine per rilanciare il calcio a Catania.