"Catania non mollare!", messaggio dei tifosi del Borussia Dortmund per la città etnea

Le tifoserie del Dortmund e del Catania sono gemellate: i tedeschi hanno dedicato un messaggio dopo l'alluvione degli scorsi giorni.

Non sono stati giorni semplici per la città di Catania, messa in ginocchio dalla violenta alluvione che ha colpito il territorio etneo, con numerosi danni, tanta paura e due decessi.

Il calcio non può cambiare la situazione: non la risolve, questo è ovvio. Può aiutare, però, grazie al potere e al valore salvifico che solo questo sport può trasmettere.

Il Catania in questo weekend non è sceso in campo, dopo la decisione della Lega Pro di accogliere la richiesta del club rossazzurro di rinviare a data da destinarsi la sfida contro la Vibonese, in programma per domenica.

La formazione etnea, però, ha giocato in un altro terreno di gioco: quello della solidarietà e dell'assistenza. Emblematica, in questo senso, l'iniziativa portata avanti dal Catania e dal Palermo, senz'altro rivali sportivi, ma "Insieme per Catania" (come recita il titolo dell'operazione) nell'offrire il proprio aiuto, tramite i giocatori rossazzurri e rosanero, ai senzatetto, ospitati al Palaspedini, messo a disposizione per l'occasione.

Un pasto caldo, delle coperte: e, soprattutto, ospitalità. Tutto il necessario per trascorrere la notte e superare giorni difficili dal punto di vista meteorologico.

Non sono mancate anche le manifestazioni di vicinanza da parte del mondo dello sport e dalle tifoserie in generale: dai campi di Serie B e Serie C a quelli di Bundesliga.

Uno su tutti il Signal Iduna Park di Dortmund, teatro della sfida tra Borussia Dortmund e Colonia, vinta dai gialloneri grazie ai goal di Hazard e Tigges.

Nel corso del match, i tifosi del Dortmund, storicamente gemellati con quelli del Catania, hanno esposto uno striscione di supporto alla città etnea, emblematico.

"Catania non mollare!"

Un gesto che non è passato inosservato e che non rappresenta un unicum: in passato più volte le tifoserie si sono "ospitate" reciprocamente in curva, al Massimino e al Westfalenstadion. Oggi l'ennesima dimostrazione del "Muro Giallo": ora che tutto a Catania sembra essere passato, compresa la paura, si può sorridere.