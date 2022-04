Da quasi riserva a certezza: la crescita di Castrovilli con la Fiorentina di Italiano

Un exploit importante, da esordiente in Serie A nel 2019. Poi un'annata difficile, per lui e per la sua squadra, a metterlo un po' in ombra.

Stiamo parlando di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina che in questa stagione è tornata a competere per un posto in Europa dopo stagioni trascorse lontana dalle prime pagine dei giornali.

Se la Viola è riuscita a risalire la china e recuperare diverso terreno, al punto da poter insidiare le posizioni europee di Roma, Lazio, Atalanta e - perché no - della Juventus, è anche grazie al suo numero 10.

Artefice del Castrovilli ritrovato è sicuramente Vincenzo Italiano. L'allenatore, arrivato a Firenze la scorsa estate, ha messo il suo centrocampista in condizione di rendere al meglio nel suo 4-3-3.

Inizialmente però le cose non sono state facili per il 10 viola, tutt'altro che sicuro di una maglia da titolare al momento dell'arrivo del tecnico ex Spezia.

Per un'ampia parte di campionato è stato infatti in discussione. La titolarità era tutt'altro che scontata e quelle partite in cui veniva mandato in campo dal primo minuto è capitato spesso che le finisse in anticipo rispetto ai compagni.

Da metà febbraio però è scattato qualcosa di diverso. Dalla gara contro lo Spezia in poi, Castrovilli (che nel frattempo ha cambiato anche agente) è diventato titolare fisso per Italiano.

E il rendimento dimostra come il centrocampista di Canosa di Puglia abbia ritrovato la brillantezza con la quale si era messo in mostra nel 2019.

Anche se il contributo in termini di goal è poco significativo, è la qualità delle giocate il vero fattore che ha convinto Italiano a ridargli le chiavi della metà campo.

E parlano anche i risultati. Da quando il 10 è tornato titolare, la Fiorentina ha perso soltanto una partita raccogliendo sei vittorie e due pareggi.

Ora, sul più bello, Castrovilli si è fermato per una lussazione al ginocchio. Un infortunio che lo terrà lontano dai compagni per qualche partita.

Ma l'obiettivo è recuperare per l'ultima giornata, quando la Fiorentina affronterà la Juventus in una gara che può essere un vero e proprio spareggio per posizioni importanti di classifica.