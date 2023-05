Castrovilli e Brekalo, i jolly di Italiano: due giocatori ritrovati per dare l'assalto alla Conference

Segnali incoraggianti dal numero 10 e dal croato dopo mesi complicati: possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti in questo rush finale.

Operazione rimonta. E' una Fiorentina chiamata a capovolgere quanto visto nella gara d'andata al Franchi, quella che sul campo del Basilea va alla caccia del pass che vale l'accesso alla finale di Conference League.

Si riparte dal 2-1 di Firenze, ma con tutti i presupposti per far si che la squadra di Vincenzo Italiano possa sovvertire l'esito di questa semifinale che, eventualmente, andrebbe a spianare la strada alla seconda finale stagionale per i toscani dopo quella contro l'Inter.

Per farlo, l'ex tecnico dello Spezia, potrà contare a pieno regime su due assi, pronti a sparigliare le carte e il copione del match del Jakob-Park: Gaetano Castrovilli e Josip Brekalo.

Il numero 10 della Fiorentina, che ad aprile di un anno fa si era procurato la lesione del legamento crociato, è tornato a completa disposizione all'imbocco del 2023 dopo quasi 10 mesi di stop forzato ai box.

Dopo aver ripreso gradualmente confidenza con il rettangolo verde, il classe 1997 è tornato a gioire proprio sul palcoscenico della Conference League, trovando il goal contro il Sivasspor, datato 16 marzo.

E' dal mese di aprile, però, che Castrovilli ha trovato ancora più continuità e centralità all'interno dell'assetto tattico di Italiano che ora sa di poter contare su un calciatore pienamente ritrovato. Il bottino, sin qui, parla di 23 apparizioni ufficiali (di cui 8 da titolare) in tutte le competizioni e già 4 goal all'attivo. Rimettere la sua qualità al centro del progetto tecnico viola non può che rappresentare un valore aggiunto in questo rush finale di stagione.

Discorso che si può tranquillamente estendere anche a Brekalo che in realtà questi sei mesi in riva all'Arno li ha vissuti decisamente in ombra. Arrivato nel mercato di gennaio, il croato aveva tutti i requisiti per poter rappresentare una soluzione di grande qualità all'interno dei tatticismi di Italiano, ma i buoni propositi non hanno dato l'esito sperato: l'ex Torino ha collezionato solamente una manciata di apparizioni che gli hanno impedito di trovare continuità in maglia viola.

Nell'ultimo periodo, però, l'ex calciatore del Wolfsburg ha fornito segnali incoraggianti, denotati anche nell'ultimo impegno di campionato con l'Udinese. La sua prima da titolare in A con la viola. Sensazioni positive, che attendono di essere confermate anche contro il Basilea: un doppio asso che Italiano è pronto a calare per spingere i suoi verso la finale.