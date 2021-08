Spavento per Castori: malore per la moglie che sbatte la testa all'Arechi

Fabrizio Castori non si è presentato in zona interviste al termine di Salernitana-Roma: la moglie è caduta dalle scale dello stadio dopo un malore.

Non è stata una bella serata per Fabrizio Castori, e il riferimento non è soltanto alla pesante sconfitta rimediata in casa dalla Salernitana contro una scatenata Roma: l'allenatore granata ha dovuto abbandonare lo stadio ad un certo punto della partita a causa di un problema familiare.

Come riportato dall'inviato di DAZN allo stadio 'Arechi', la moglie di Castori ha avuto un malore che le ha causato una caduta dalle scale che conducono all'interno dell'impianto. Inoltre la signora avrebbe anche sbattuto la testa a terra.

La donna è stata trasportata subito all'ospedale Ruggi di Salerno e, fortunatamente, ora si sarebbe ripresa nonostante una piccola fuoriuscita di sangue provocata dall'impatto.

Lo stesso Castori non si è presentato in zona interviste al termine della partita e al suo posto si è visto il vice, Riccardo Bocchini, il quale ha ammesso di non essere a conoscenza della natura del problema che aveva colpito il collega.