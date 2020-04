Castellacci controcorrente sulla ripresa: "Troppa prudenza"

L'ex medico della Nazionale Italiana va controcorrente: "Non capisco come non ci si possa allenare su un campo frazionato, mi lascia interdetto".

Il dibattito sulla ripresa del campionato di è sempre vivo, anche se una soluzione sembra ancora lontana dall'essere raggiunta. Se tutti spingono per la prudenza, Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale Italiana, afferma il contrario.

Intervenuto a 'Radio Bruno', Castellacci ha affermato che gli atleti potrebbero riuscire ad allenarsi tranquillamente in un campo diviso. Invece, per ora, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 18 maggio.

"La prudenza del Governo è stata eccessiva: non capisco come non si possano fare degli allenamenti individuali in un campo di calcio che venga frazionato. Con tempi diversi, e con uno dello staff per ogni giocatore, accadrebbe la stessa cosa che se uno si allenasse in un parco o in un giardino. Mi lascia interdetto".

Castellacci ha anche evidenziato il problema per i giocatori che rischiano di rimanere a lungo senza allenamenti, se non quelli in casa.